Rivoluzione al Campus. Preside contro la Provincia. Scontro sul maxi trasloco

La "rivoluzione" annunciata dalla Provincia in tema di programmazione scolastica, che prevede il trasferimento del liceo musicale e coreutico del Marconi al Mengaroni e lo spostamento temporaneo di 9 classi del Marconi (oggi ospitate al Benelli) all’istituto Santa Marta e che dovrà essere votata nel prossimo consiglio provinciale, ha colto letteralmente di sorpresa il preside del Liceo Marconi, Luca Maria Antonio Testa, tanto da decidere di intervenire "per fare chiarezza" visto che ha appreso del piano "solamente dai giornali".

Il dirigente scolastico affida il suo intervento ad una nota "chiedendo di non mischiare due argomenti distinti e separati", iniziando a parlare del trasferimento delle 9 aule al Santa Marta. "La scuola è un’Istituzione pubblica – dice – agisce e si muove con documenti ufficiali e, ad oggi, il nostro Istituto non ha ricevuto alcun documento o proposta da parte della Provincia riguardo al trasferimento. L’ultimo tavolo tecnico risale a qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni di settembre. In questa riunione – aggiunge Testa – si parlò della necessità di liberare spazi al Benelli per la realizzazione di aule laboratoriali, ma non si arrivò ad alcuna soluzione. L’Ufficio di dirigenza richiese di avere proposte concrete e fattibili, riguardanti un numero adeguato di spazi e luoghi idonei per ospitare il numero di alunni di cui sono composte le nostre classi e nel rispetto delle loro esigenze didattiche. Si chiedeva inoltre, al dirigente della Provincia, di fare sopralluoghi congiunti per verificare la fattibilità di eventuali proposte. Ed anche nella seduta del 10 ottobre scorso in Provincia – conclude Testa – non si è parlato assolutamente delle aule del Santa Marta. Ad oggi non c’è stata nessuna proposta e nessun sopralluogo".

Il preside dello Scientifico interviene però anche sull’idea di realizzare il "Polo delle arti" al Mengaroni, spostando il liceo coreutico e musicale dal Marconi. "Le delibere sia del Collegio dei docenti che del Consiglio d’Istituto sono contrarie alla proposta della Provincia – dice Luca Maria Antonio Testa –. Nei due documenti si esprimono perplessità soprattutto sulle strutture che dovrebbero ospitare il Polo, i tempi di attuazione e i fondi, nella tutela di studenti, famiglie e personale. Anche nella seduta del 10 ottobre in Provincia si è ribadita la medesima preoccupazione. Sebbene la proposta del Polo possa sembrare interessante, appare attualmente irrealizzabile, per fattibilità tecnica, economico-finanziaria e di gestione del Polo". E conclude: "Con la Provincia si è sempre avuto un rapporto di collaborazione e di reciproco sostegno, mi auguro che si possa riprendere questo percorso comune, per il bene dei nostri ragazzi e del Liceo".

Alice Muri