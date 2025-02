Rivoluzione in mensa: prodotti genuini e locali

Il benessere degli studenti passa anche attraverso il cibo: più che un motto, è la filosofia che ha spinto Erdis a lanciare un’iniziativa assieme all’Università di Camerino che prevede una piccola rivoluzione nei menù di tutte le mense che Erdis gestisce nelle città universitarie marchigiane. La lista dei cibi proposti giornalmente agli studenti infatti è stata rivisitata per rispondere a standard nutrizionali e di sostenibilità ambientale, e prevede un’offerta di pasti che privilegiano alimenti locali e di stagione, con una maggiore varietà, in particolare nelle opzioni vegetali.

"Il progetto – spiega la presidente di Erdis Agnese Sacchi – avviato sotto la passata presidenza di Maura Magrini, ha come obiettivo principale quello di garantire il benessere e la salute degli studenti, attraverso un’alimentazione sana, equilibrata e consapevole. Siamo inoltre doppiamente contenti perché è frutto della collaborazione istituzionale tra noi e l’ateneo di Camerino, col fine di realizzare un welfare studentesco efficiente. Cerchiamo di lavorare con un’ottica omnicomprensiva di soddisfacimento del benessere di studenti e studentesse, come già facciamo con vari progetti e convenzioni riguardanti la salute degli studenti". Coordinatori per Unicam i docenti Gianni Sagratini e Valeria Polzonetti: "’Benessere dello studente attraverso il cibo’ rappresenta un’opportunità concreta per educare e sensibilizzare i giovani su temi centrali come la prevenzione delle patologie croniche e la tutela della salute. Attraverso l’integrazione tra ricerca, didattica e ristorazione universitaria, puntiamo a creare modelli virtuosi replicabili. Il nuovo menù è stato presentato innanzitutto ai cuochi che dovranno variare piatti e ingredienti che usavano quotidianamente, e poi agli studenti, con vari incontri che si susseguiranno nelle altre città. La varietà sarà essenziale e vedrà aumentare i cereali e i legumi, oltre a tante verdure. Come fonte lipidica si punterà sull’olio d’oliva; ci sarà un aumento di pesce e un uso limitato di latticini e carne, specialmente quella rossa. Come base terremo la dieta mediterranea e privilegeremo i prodotti del territorio marchigiano".

Il progetto si propone anche di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della dieta come strumento di prevenzione. Con il supporto scientifico di Unicam, gli studenti avranno l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo la composizione degli alimenti e il loro impatto sulla salute. Alla presentazione, svoltasi alla Mensa del Duca lunedì, erano presenti anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il dirigente Roberto Luciani e il rettore della Carlo Bo Giorgio Calcagnini. È stato inoltre attivata una mail dedicata, ciboebenessere@erdis.it, per raccogliere opinioni e suggerimenti dagli utenti.

Giovanni Volponi