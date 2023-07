Rivoluzione in parrocchia Al via maxi accorpamenti anche nell’hinterland

di Giorgio Guidelli

La rivoluzione di settembre. Nelle parrocchie. Quelle di periferia. Perché, dopo gli accorpamenti di quelle del centro di molti anni addietro, ora tocca a quelle più grandi dell’hinterland. Lo racconta un comunicato della diocesi, sottoscritto dall’arcivescovo Sandro Salvucci. Tre i maxi accorpamenti previsti, con altrettanti parroci messi alla guida. E i relativi vice e responsabili. "Ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose e ai fedeli tutti do l’annuncio delle seguenti novità – scrive l’arcivescovo – che riguardano l’assetto pastorale e i trasferimenti di alcuni presbiteri dell’arcidiocesi di Pesaro, che andranno in vigore nelle settimane successive alla festa del patrono San Terenzio del prossimo 24 settembre". Dunque, se ne parla, fattivamente, per la fine di settembre e dopo l’estate.

Ma ecco la nuova mappa. Che va delineata nella sua complessità. La prima nuova maxi parrocchia finisce a don Mario Florio. Sta scritto nel comunicato: "Viene costituita la “Comunità Pastorale” delle parrocchie di Santa Croce, San Luigi Gonzaga e Santa Veneranda in Pesaro. Parroco moderatore e legale rappresentante: don Mario Florio. Parroco che condivide la cura pastorale dell’intera “Comunità Pastorale”: don Valan Raj John Maria, finora amministratore delle parrocchie di San Michele in Novilara e San Giuliano in Trebbiantico. Aiuto pastorale: don Adelio Battarra e don Michele Simoncelli". Il secondo accorpamento invece finirà nelle mani di don Massimo Regini. Recita ancora il comunicato: "Viene costituita la “Comunità Pastorale” delle parrocchie dei Santi Terenzio e Marina in Cattabrighe, Santa Maria delle Fabbrecce, San Matteo Apostolo in Roncaglia, San Lorenzo in Case Bruciate e San Giovanni Battista in Babbucce. Parroco moderatore e legale rappresentante: don Massimo Regini, finora parroco della parrocchia di Santa Veneranda. Parroci che condividono la cura pastorale dell’intera “Comunità Pastorale”: Joah Paul Choorackal e don Sebastian Joys". Infine, il terzo raggruppamento, affidato a don Lorenzo Volponi: "Viene costituita la “Comunità Pastorale” delle parrocchie di San Martino Vescovo e San Paolo Apostolo, alle quali si aggiunge la cura pastorale del quartiere Torraccia in Pesaro. Parroco moderatore e legale rappresentante di San Martino: don Lorenzo Volponi. Parroco e legale rappresentante di San Paolo: don Alberto Levrini. Parroco che condivide la cura pastorale dell’intera “Comunità Pastorale”: don Michele Rossini".

Poi l’aggiunta: "Il reverendo don Pavel Chelaru, finora Amministratore della parrocchia di San Luigi Gonzaga, è nominato Amministratore delle parrocchie San Michele Arcangelo in Novilara e San Giuliano Martire in Trebbiantico. Legale rappresentante delle medesime parrocchie: don Enrico Giorgini. Sulle costituende “Comunità Pastorali” sarà dedicato un approfondimento durante il convegno pastorale di settembre".