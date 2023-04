Rivoluzione parcheggi, ondata di proteste

Monta la protesta in città per un piano parcheggi che dovrebbe essere operativo dal 2 di maggio prossimo, con un breve periodo di prova. Tante le lamentele che si rifanno al ritornello della famosa canzone di Modugno "nel blu dipinto di blu", perché nel blu sono finiti moltissimi posti auto un tempo liberi ed ora diventeranno a pagamento con molti residenti del centro storico che saranno costretti ad una lotteria giornaliera. Blu sono quelli a pagamento e gialli quelli cui si accede grazie a un ticket annuale di 20 euro, che saranno riservati in percentuale per legge ai soli residenti ma per una sola auto con il risultato che già parecchi residenti non dormono sonni tranquilli. Tutto il centro storico è stato dipinto negli ultimi due giorni per stalli blu e gialli e con pochissimi posti auto rimasti liberi con strisce bianche o con disco orario. Una vera rivoluzione sgradita anche da tanti altri abitanti della "Cagli Nuova" e dai molti residenti nelle varie frazioni che già lamentano la difficoltà di parcheggiare in centro per le proprie esigenze giornaliere senza posti liberi sufficienti o costretti a dover pagare il biglietto della sosta negli stalli blu. Poi, i residenti che sono proprietari di un garage non avranno diritto di parcheggiare negli stalli gialli sparsi nelle zone meno centrali e a disposizione di tutti gli aventi diritto (quelli cioè che pagano 20 euro l’anno), senza però aver riservato i permessi ai soli residenti che abitano nei pressi. Quindi se questi non troveranno il posto auto dove fino ad ora erano abituati a parcheggiare negli stalli bianchi, ora dovranno girare in città a caccia di un parcheggio giallo anche i lavoratori con attività fuori dal centro in pausa pranzo per parcheggiare appunto la propria auto.

Sui social impazzano commenti e in gran parte negativi per un piano parcheggi non gradito anche dai pochi commercianti rimasti, e tutti hanno già commentato che sarà per le loro attività un nuovo salasso sia per il timore di veder diminuire la clientela ed economico per la difficoltà di non poter parcheggiare liberamente essendo molti residenti in zone periferiche o frazioni. Sono decenni che le varie amministrazioni che si sono avvicendate alla guida della città non sono riuscite a realizzare nuovi ed ampi parcheggi nonostante le tante promesse di farli. Chiudere il centro senza quest’ultima alternativa, che avrebbe di molto ridimensionato le tante proteste di questi giorni, ovvio che scatena le proteste: il centro di Cagli già con molte vie con buche e selciati manomessi, sarà sempre caotico nonostante la novità di averlo tappezzato con tante righe blu e gialle.

Mario Carnali