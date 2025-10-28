Rivoluzione urbanistica. Si parte dalla zona mare: "Cambiamo le regole"

Parte la rivoluzione urbanistica. Il primo scossone, che riguarda la zona mare, arriverà fra un mese circa. Il secondo scossone, quello più importante e che riguarda l’intera città, se tutto va bene, fra un paio d’anni sarà in porto e diventerà operativo. L’ultimo Piano regolatore è del 2002 e portava la firma di Ezio Gramolini che rivedeva quello del 1998 di Bernardo Sechi. In più di venti anni non è cambiata la popolazione che gira sempre intorno ai 96mila abitanti, ma è cambiata la sensibilità della gente. Per quello che riguarda la zona mare il ‘gioco’ del trasferimento delle camere alberghiere da viale Trieste su altre strutture ricettive lungo gli altri viali non sarà più possibile. Gli hotel restano fronte mare. Ma su questo punto si annnunciano già forti resistenze. "Fra un mese – dice il sindaco Andrea Biancani – ci sarà la delibera di giunta che cambierà le norme su tutta la zona mare".

Poi si parte con tutto il resto perché da questa mattina alle 10 nella sala convegni dell’hotel Charlie in viale Trieste, il sindaco assieme all’ assessore all’urbanistica Andrea Nobili, ha convocato gli stati generali. Si apre la discussione sul Pug, sigla che sta per Piano Urbanistico Generale. Convocati i costruttori, gli ingegneri, gli architetti e i geometri. Anche tutte le associazioni di categoria "ma gli incontri che abbiamo in programma di fare coinvolgeranno pure i cittadini" dice Biancani forse pensando a Muraglia. Sul piatto alcuni nodi di non poco conto a partire dalle normative "che sono lunghe e farraginose per cui sarà importante arrivare alla definizione del Pug col quale potremo pianificare in modo più semplice, di qualità e la sostenibilità anche per non consumare più suolo, ma lavorare sull’edificato" dice Biancani.

Poggiando gli scarponi a terra sarà una grande discussione che "andrà a coinvolgere tutte quelle aree che per varie ragioni sono ferme da oltre venti anni e non sono mai partite. Si dovrà parlare anche di tutti i capannoni dismessi della ex zona industriale della Tombaccia perché è impensabile avere oggi fabbriche all’interno della città. Si dovrà parlare anche di tutta l’area dietro il supermercato della Coop in via Miralfiore quindi delle previsione mai partite lungo la circonvallazione ed anche lungo la Montelabbatese", accenna il sindaco che questa mattina accende le discussioni coinvolgendo migliaia di professionisti che lavorano nel campo dell’edilizia. Una visione quella che si avrà attraverso il nuovo Prg (ora Pug) che va anche oltre all’edilizia vera e propria "perché vogliamo una città che cresca con equilibrio, che rinnovi il proprio patrimonio edilizio, che metta al centro la sostenibilità e la qualità della vita. E’ un percorso che non possiamo fare da soli, perciò apriamo questa fase di confronto che ha per titolo ‘Immaginare Pesaro - laboratorio di idee per la città del futuro’". Si parlerà anche di piste ciclabili, spazi pubblici e di servizi. La vera rivoluzione "sarà legata alla snellezza della procedure".

m.g.