Robert, ’malato’ di Rof. Un irlandese a Pesaro, fedele al festival dal 2012: "Siete la città di un genio"

La storia d’amore di Robert Scanlon con Pesaro comincia vent’anni fa a Londra quando incontra sul posto di lavoro un ragazzo pesarese col quale stringe amicizia. Ma l’amore nei confronti di Rossini, per questo 56enne irlandese di Cork, era cominciata molti anni prima. "La domenica nel Regno Unito veniva trasmessa una serie tv, The Lone Ranger, di cui ero appassionato. E la sigla iniziale del mio cavaliere solitario altro non era a che l’ouverture del Guglielmo Tell: così scoprii Rossini".

E come prosegue la storia?

"Nel 2003 arrivai per la prima volta in Italia su invito del mio amico, che oggi purtroppo non c’è più. Mi diede una bicicletta e mi disse: ora vai alla scoperta di Pesaro. Fui sorpreso di trovare ben due statue di Rossini in centro e al rientro a casa gli dissi che ero rimasto colpito da questo fatto. Lui aspettava solo quel momento per stupirmi e mi disse: e non hai ancora visto la sua casa natale. Rimasi choccato nel sapere che ero nella città del mio mito. E dalla finestra della casa di Baia Flaminia, dove abitava il mio amico, potevo vedere la villa di Pavarotti. Da non credere! Da quel giorno sono tornato a Pesaro ogni estate, ma solo dal 2012 sono riuscito a prendere le ferie ad agosto, iniziando così a seguire il Rof e festeggiando spesso qui il mio compleanno, che cade il 26". Ama più il Rossini classico o moderno?

"Tornare a teatro è stato davvero speciale, ma ammetto che il sound dell’Arena era fantastico: ha consentito in questi anni nuove produzioni con allestimenti originali e costumi modernissimi: un Rossini new look che mi ha conquistato".

Che cosa in particolare le piace di questi giorni al festival?

"La condivisione coi miei amici pesaresi. Alcuni, grazie al mio invito ad accompagnarmi, hanno cominciato ad apprezzare l’opera: io acquisto i biglietti e poi, a turno, li porto con me. Sono rimasti affascinati e hanno compreso, forse per la prima volta, l’atmosfera internazionale che assume la loro città in questo periodo. Vedere la loro gioia, dividere le emozioni è la cosa più bella per me: dovete essere consapevoli che abitate nella città di un genio".

Quale opera c’è nel cuore di Robert?

"L’imprinting è stato ’Il Barbiere di Siviglia’, che ho conosciuto da bambino; ma ora che studio Rossini, le sue opere le amo tutte. E alcune posso ascoltarle solo qui. ’Hermione’ lo scorso anno è stato spettacolare. Mi sono divertito anche al ’Viaggio a Reims’ del festival giovane, una vera sorpresa: l’inizio, con uno dei cantanti che ha intonato l’aria dal palco a fianco al mio, mi ha fatto quasi tremare per l’emozione".

Cos’altro c’è, oltre al Rof, nelle sue vacanze pesaresi?

"Il mare, girare la città in bici e tanto buon cibo e buon vino. Adoro la vostra cultura, ma soprattutto la vostra ’way of life’: per gli italiani gli amici e la famiglia vengono al primo posto. Questo è il vero relax per me che lavoro a Londra, dove tutto è sempre frenetico".

Il Rof è per l’élite?

"Forse così è percepita, ma l’opera era per il popolo. I biglietti sono costosi? Ma tanta gente spende gli stessi soldi per il calcio o i concerti. Dipende dalle priorità, ovvero dalle passioni".