Roberta Arduini porta "La Verità negli occhi dell'Amore" a San Costanzo

Dopo il sold out al Palazzo Ducale di Martina Franca, dove è andato in scena il recital musicale di Roberta Arduini del Quartetto Oasi di Pesaro, "La Verità negli occhi dell’Amore" approda nel Comune di San Costanzo nella piazza San Pio da Pietrelcina alle 21.15. Ricordiamo che nella ricorrenza del Santo patrono, la comunità di San Costanzo si era radunata sabato 15 gennaio 2022, per vivere l’inaugurazione della piazza S. Padre Pio da Pietrelcina ubicata all’interno del centro storico, riqualificata per il rifacimento della pavimentazione. Il vescovo Armando Trasarti in quell’occasione si era così espresso: "Questo sia il luogo della festa, possiate andare dalla piazza alla Chiesa e dalla Chiesa alla piazza offrendo la vostra vita nelle mani di Dio e divenendo popolo in cammino". Si riferiva alla Parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo ubicata proprio nella piazza dove andrà in scena "La Verità negli occhi dell’Amore". Questo recital musicale riguarda proprio un cammino, un racconto di vita, il cammino dell’evoluzione dell’Amore che nasce e cresce, fino a raggiungere l’Amore universale, dopo aver superato difficoltà e delusioni, raffinandosi.

"Con il mio quartetto Oasi di Parole e Musica – ha detto Roberta Arduini, direttore artistico, voce recitante, sceneggiatrice, regista, autrice dei testi – ho dedicato il mese di giugno all’Amore, con un appassionante Recital musicale incentrato sulla fragilità e sulla forza dell’Amore in tutte le sue sfaccettature". I brani musicali saranno eseguiti dai valenti maestri di musica che completano il quartetto: Paride Battistoni al violino (Orchestra Sinfonica Rossini), Jacopo Mariotti al violoncello (Orchestra Sinfonica Rossini) e Diego Gasperi al pianoforte. Per prenotare i biglietti (costo 5 euro) è disponibile il numero 347.375.1000, anche con un semplice messaggio su WhatsApp.