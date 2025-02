Roberta Aureli all’esordio:: "Che emozione"

"Sono stati due giorni fantastici. La mia prima volta a Sanremo è stata indimenticabile". La parrucchiera Roberta Aureli è stata ospite a Casa Sanremo su invito della Farmaca International di Torino. Come opinionista ha parlato, in collegamento su Radio Arancia commentando il look degli artisti. Nello specifico di Marcella Bella e di Sarah Toscano. Un sogno che si è avverato per la storica parrucchiera di Largo Volontari del Sangue, con un’attività che è aperta da 33 anni. "Ho vissuto un’esperienza bellissima. Quello che si vive per la strade, a contatto con le persone e con gli artisti, è una cosa unica", racconta Aureli che ieri è tornata a lavorare. "Su Marcella Bella abbiamo fatto un excursus dei look dal 1972 a oggi. Negli ultimi anni è sempre vestita da creazioni firmate Amen. Nei capelli invece ha fatto un trattamento di sostegno, un’alternativa alla permanente, ma più delicato e meno aggressivo", spiega Aureli. Poi un commento sulla più giovane cantante in gara del Festival, la 19enne Sarah Toscano: "Bellissimi i gioielli Miluna. I capelli erano molto semplici, naturali e lucidi".