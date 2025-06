Roberto Annibali nuovo presidente della Cna

Roberto Annibali, è stato eletto nuovo presidente della CNA di Urbino. 64 anni, titolare della ditta della Saie, operante nel settore dell’edilizia, la nomina è avvenuta al termine dell’assemblea congressuale della CNA della città ducale. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Maurizio Gambini e il vicesindaco e assessore all’urbanistica Giulia Volponi. Sul tavolo, le prime linee di indirizzo del nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale). Tra gli interventi il sindaco Gambini ha sottolineato l’importanza di tale strumento per uno sviluppo coerente e armonico del territorio evidenziando però che occorre prevedere (come si sta facendo), un potenziamento degli uffici tecnici-amministrativi della macchina comunale anche in relazione al significato che urbanistica ed edilizia rivestono in una città patrimonio Unesco, dunque condizionata da numerosi vincoli preservanti. Per parte sua l’assessore Volponi ha invece indicato le prossime tappe del Pug partendo dal finanziamento regionale di 320mila euro da destinare alla progettazione del futuro Piano cui faranno seguito gli atti deliberativi e relativi incarichi per la redazione dello stesso. In tema di cambiamenti CNA ha citato l’importanza di un uso delle tecnologie dell’Ai.