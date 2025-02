Roberto Breccia in mostra all’Alexander

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro inaugurazione della personale di Roberto Breccia. Ingresso libero. Sempre visitabile fino al 20 novembre. "Sono di Ancona – racconta Breccia – ho 62 anni, ho iniziato a dipingere a 47 veramente per caso. Completamente autodidatta ho cominciato a riempire tele di tutto ciò che mi passava per la mente e poi partecipare a mostre sia personali che collettive notando che alle persone che intervenivano, i miei lavori piacevano. Dal 2009, per tre anni, sono stato molto prolifico per poi fermarmi improvvisamente fino al 2024 quando ho ripreso con altri tipi di pittura con materiali diversi ed altre tecniche. Ho partecipato a numerose mostre" dice l’autore che aspetta il pubblico.

l. d.