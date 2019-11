Pesaro, 4 novembre 2019 - Il professor Roberto Burioni ha denunciato su facebook di esser stato minacciato verbalmente da un collega fanese, il dottor Giovanni Del Gaiso, 72 anni, tesoriere dell’Ordine dei medici. Questi si è rivolto su fb al professor Burioni contestando l’assunto che l’omeopatia sia pari all’acqua fresca. Aggiungendo anche altro: «...sull’omeopatia puoi avere una tua opinione personale, per carità, siamo in democrazia. Ma quando attacchi i medici e metti in discussione la loro laurea e, colmo dei colmi, offendi un presidente di Ordine e tutti i medici che da almeno 30 anni lo eleggono presidente, non ci sto più. Ti ricordo, se sei un medico, che hai un codice deontologico da rispettare. Mi pare che tu abbia dimenticato alcuni articoli. E siccome appartiene al mio Ordine presto avrai mie notizie. Di solito evito di scrivere su fb ma oggi hai superato i limiti. Stammi bene e più calmo».

Il professor Burioni ha risposto così: «Giovanni Del Gaiso non è un antivaccinista, ma è un medico che mi minaccia con toni inaccettabili perché mi permetto di dire che l’omeopatia non ha plausibilità scientifica, che i preparati omeopatici non contengono nulla e che non hanno alcuna efficacia. Non è la mia opinione personale, lo dice la scienza, e chi pensa che sia una mia opinione ignora duecento anni di scienza. Giovanni Del Gaiso, si renda conto di che figura ha fatto di fronte al mondo».

Per il professor Roberto Burioni , non c’è medicina alternativa che tenga. Scrive nel suo ultimo libro ‘Omeopatia: bugie, leggende e verità’: « Così come una medaglietta raffigurante san Cristoforo incollata sul volante non è un ‘airbag alternativo’, così come un estintore pieno di cherosene non è un ’estintore alternativo’, la “medicina alternativa” non è nulla e, fino a prova contraria, non ha alcuna utilità nel mantenere o nel recuperare la salute. Per essere precisi, non esiste una ’medicina alternativa’: esistono invece pericolose quanto inefficaci alternative alla medicina tradizionale».

Il dottor Del Gaiso, odontoiatra, è il responsabile all’interno dell’Ordine dei medici di Pesaro e Urbino per le «Medicine Non Convenzionali». Forse non ha gradito l’ultimo libro di Roberto Burioni che attacca l’omeopatia, ma arrivare a scriverei che «avrai presto mie notizie» non è chiaro dove volesse andare a parare. Nel dubbio, Burioni l’ha classificata come «una minaccia inaccettabile».

