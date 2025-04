Roberto Burioni riceve la medaglia "al merito della sanità pubblica" dal presidente Mattarella

Roma, 7 aprile 2025 — Si è svolta al Palazzo del Quirinale di Roma questa mattina, lunedì 7 aprile, la cerimonia di consegna delle medaglie al “Merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Salute Pubblica”, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per l’occasione è stato premiato Roberto Burioni, con la medaglia di bronzo.

Chi è Roberto Burioni

Professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università ‘Vita-Salute’ San Raffaele di Milano, ma noto a tutti per i suoi interventi fatti in tema di salute durante l’ondata Covid. Il riconoscimento per lui è arrivato con la seguente motivazione: “Per essersi distinto per il suo impegno costante a difesa della scienza e nella promozione delle vaccinazioni come indispensabili e fondamentali strumenti di prevenzione della Salute Pubblica”.

Nel corso della cerimonia è intervenuto in discorso il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Lo stesso che, assieme a Mattarella, a fine cerimonia, ha consegnato le medaglie. Era presente per l’occasione anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. I riconoscimenti sono stati conferiti, si legge sul sito del Quirinale, “a persone fisiche o enti che abbiano reso con cospicue elargizioni o con prestazioni, segnalati servizi nel settore della sanità pubblica in circostanze diverse da quelle previste per i benemeriti della salute pubblica. Le classi sono quattro. Medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e l'attestato di benemerenza”.

Le medaglie d’oro

Le medaglia d’oro sono andata all'Associazione volontari mission hospital “Cottolengo Chaaria Kenya”, ora Fondazione “Davida onlus”, poi al professor Ciro Aprea, a Roberto Bassani e al dottor Francesco Bernetti Evangelista, medico in pensione, che ha salvato la vita a una ragazza di 15 anni. Poi alla memoria al dottor Pasqualino Brumana (medico di base dei paesi della valle Imagna e Valsecca), della psichiatra Barbara Capovani, uccisa da un ex paziente e diventata simbolo della lotta dei medici contro le aggressioni. Quindi alla Città di Padova, per i valori espressi nel campo sanitario e didattico durante la Grande guerra, al professor Mario Cristofolini, al professor Salvatore Gatto, ortopedico che si è speso per l'assistenza nei paesi africani, e al professor Gino Gerosa, ordinario di cardiochirurgia all'Università di Padova che ha effettuato il primo intervento al mondo di rimozione di una vegetazione endocarditica dall'aorta ascendente a cuore battente.

Alla memoria la medaglia d’oro è andata anche ai dottori Geppino Micheletti ed Ezio Soldati, pioniere dell'aritmologia interventistica, al professore Franco Trabalzini del Meyer di Firenze. Per i benemeriti della salute pubblica al generale corpo armata Francesco Paolo Figliuolo, per il suo lavoro durante la pandemia Covid, al maggiore generale Tommaso Petroni, al generale di divisone Girolamo Petrachi, a Fiorenzo fra dottor Priuli (missionario e medico volontario) e al maggiore generale Michele Tirico.