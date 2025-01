Roberto Dormicchi, cuore di chef:: "Diffondo il valore della nostra terra"

Lo Chef Roberto Dormicchi celebra un traguardo importante dieci anni di attività con il suo innovativo blog e home restaurant, Trigliadibosco. "Diffondere la bellezza e la ricchezza culinaria del territorio è la mia missione- precisa Dormicchi- attraverso piatti tipici e prodotti della biodiversità, valorizzando i presidi Slow Food delle piccole aziende agricole che lo circondano". Negli ultimi dieci anni, Roberto ha creato un legame speciale con il territorio, utilizzando la cucina come strumento di promozione e valorizzazione. Attraverso cooking class e cooking show, ha portato i sapori delle Marche anche all’estero, con un protagonista indiscusso: il tartufo, il vero re della tavola. Le collaborazioni con associazioni locali, comuni e proloco hanno reso l’entroterra marchigiano un luogo vivo e dinamico, ricco di eventi e iniziative che celebrano la cultura gastronomica. La partecipazione a trasmissioni televisive di prestigio, come "La Prova del Cuoco" con Antonella Clerici e "Uno Mattina" e "Linea Bianca" con Massimiliano Ossini, ha rappresentato per Roberto un’opportunità unica di far conoscere le tradizioni culinarie marchigiane a un pubblico più ampio. Ogni apparizione in TV ha costituito un momento di crescita culturale e professionale, contribuendo a diffondere la bellezza e l’autenticità del territorio. "Tra i progetti futuri- aggiunge lo chef- spiccano la realizzazione di tre libri: "Percorsi di Gusto", "Controcorrente" e "Piobbico, Gusti, Sapori e Colori del Territorio", che offriranno un ulteriore sguardo sull’arte culinaria marchigiana". Al suo fianco c’è Gianluca Dormicchi, suo fratello e guida naturalistica, che ha dato vita a Naturatrekking Marche. "Insieme- aggiunge Roberto - organizziamo esperienze uniche di trekking picnic, unendo la bellezza della natura alla buona tavola, per un’esperienza a 360 gradi che celebra i sapori e i colori del territorio".

Amedeo Pisciolini