Morto Roberto Mariotti, addio al noto ristoratore del centro storico di Pesaro

Pesaro, 8 giugno 2023 - Addio a Roberto Mariotti, personaggio molto noto a Pesaro, dove per anni ha gestito il ristorante Vinvito, in pieno centro storico. Aveva 63 anni, ma nello spirito era ancora un ragazzo. Brillante e ironico. Così come lo ricordano gli amici e le cugine (le sorelle Simona, Anna e Fabiana Mariotti, e Alexia. Ormai erano loro la sua famiglia) che gli sono state vicine negli ultimi mesi della malattia.

Aveva scoperto il tumore (alle ossa, tra i più spietati) a settembre scorso e aveva lottato con tutte le sue forze e con tutta la sua proverbiale ironia per sconfiggerlo. Si è spento questa mattina all'ospedale di Pesaro dove era ricoverato da alcuni giorni. Roberto lascia un vuoto enorme, non solo tra i tanti amici ma anche tra i colleghi commercianti.

"Roberto con il suo modo di essere gentile con tutti - afferma Davide Ippaso, responsabile sindacale di Confesercenti - è riuscito a essere un fulcro per il nostro centro storico. Il Vinvito era diventato un luogo culto per i pesaresi. Dove si andava a fare un aperitivo, una cena in quella che era una via secondaria, ma che lui aveva certamente contribuito a essere frequentata". Va reso merito ad una persona che "con la sua signorilità e la sua educazione è sempre stato un punto di riferimento per molti pesaresi", conclude.

Roberto è sempre stato considerato uno tra i più belli di Pesaro. Prima da ragazzo, e dopo da più grandicello. Anche nei suoi immancabili jeans e t-shirt, come da sempre vestiva. Semplice, ma elegante, come era lui e come tutti lo ricordano.

I funerali saranno lunedì alle 15.30, nella chiesa di Villa San Martino. Domani il rosario alle 18.