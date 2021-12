Pesaro, 19 dicembre 2021 - Che fosse arrivato Roberto Ragaglia, 76 anni, ormai agli sgoccioli della vita lo sapevano un po’ tutti i negozianti di Corso XI Settembre. Aria mesta ieri nel negozio di abbigliamento di "Linea Uomo" che aveva fondato assieme ai suoi due soci Silvio e Giorgio, ormai più di 40 anni fa. Luci soffuse sulle vetrine, aria mesta. Perché l’altra mattina è morto all’ospedale, portato via da una malattia incurabile quello che è stato un po’ l’uomo simbolo del commercio del centro storico. Roberto Ragaglia era nato ad Ancona, ma lavorava a Pesaro "e quando ci fu il terremoto decidemmo di spostarci a vivere a Pesaro", racconta la figlia Roberta.

Che aggiunge, parlando della figura paterna: "E’ stato un padre ed un nonno meraviglioso, una persona che si è sempre spesa per tutti e per tutti aveva una parola buona. Un signore, sempre elegante, soprattutto un uomo retto". Perché Ragaglia per anni ha animato con le sue iniziative le attività del centro così come per anni, proprio per tutelare i commercianti, era stato anche presidente della Confcommercio. A lui vanno attribuite tante battaglie per tutelare la categoria. Impegnato non solo nell’ambito dell’associazionismo, perché Roberto Ragaglia era stato uno dei primi a partecipare alla fondazione di Forza Italia a Pesaro.



"Abbiamo avuto come famiglia – continua la figlia Roberta – tanti attestati di stima e di affetto di tantissimi, anche di persone con cui non c’era tanta confidenza. Per tutti un signore ed un uomo di grande rettitudine morale. La cosa ci ha fatto immmenso piacere".



Tutto il personale di ’Linea Uomo’, ieri ha ricordato così Roberto Ragaglia: "Roberto è stato un uomo libero che amava il bello e il vero. Nel suo mestiere ha sempre trasmesso questi valori. Un amico con cui si dialogava sinceramente, senza risparmiare il confronto anche ‘aspro’, ma sempre teso a una positiva costruzione. Questo invita tutti noi ‘a campare da uomini’. Saremo così fedeli a quello che lui ci ha trasmesso. Un affettuoso abbraccio alla moglie, ai figli ealle nipoti". E il motto di Ragaglia era questo: "Meglio vivere che campare".



Tra i più colpiti dalla morte di Ragaglia, gli esponenti della Confcommercio cittadina di cui Davide Ippaso si fa portavoce: "Sono andato a trovarlo all’ospedale il giorno in cui è stato ricoverato. Non potevo non andare perché sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che lo vedevo e questo non me lo sarei mai perdonato. Per me è stato un amico, un fratello ed anche un padre. Un uomo che ho sempre stimato per i suoi compartamenti, la sua umanità, il suo modo di fare oltre che essere un gran signore".



Lunedì alle 18 in Duomo il rosario; martedì alle 10,30 sempre in duomo i funerali. Ragaglia lascia oltre a Roberta anche un figlio, Riccardo e la moglie Rosanna.