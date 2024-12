Rocca, barriere e disabili: che scontro : "Il sindaco ha tolto loro il parcheggio"

Lo scontro a Sassocorvaro Auditore è sulla disabilità. "Dopo appena cinque mesi, le belle parole del sindaco Daniele Grossi, e cioè collaborazione, armonia, sinergia e partecipazione attiva al processo decisionale da parte dei cittadini, si sono infrante". A dirlo in un lungo comunicato sono i consiglieri di minoranza di Sassocorvaro Auditore che rimarcano alcune questioni dove è mancato il loro coinvolgimento ma ad aver fatto traboccare il vaso sarebbe stata la questione sulla Rocca Ubaldinesca e le barriere architettoniche.

La mozione con le domande dei cittadini (sul progetto), discussa nel Consiglio comunale del 28 novembre scorso, sarebbe stata la goccia. In un rimbalzo tra sindaco e opposizione su chi sarebbe meno sensibile al tema disabilità e abbattimento barriere. "C’è stata una totale mancanza di interesse nel voler esaminare la questione: il sindaco ha rifiutato qualsiasi incontro e non ha invitato i tecnici a partecipare al Consiglio comunale - dicono Silvia Venerucci, Sara Francolini, Sara Ugolini e Livio Mercatelli - . La risposta della maggioranza ha sorvolato totalmente gli approfondimenti richiesti e si è solo espressa additandoci di mancanza di sensibilità e rispetto nei confronti delle persone portatrici di disabilità e delle loro esigenze. Non solo zittisce la minoranza ogniqualvolta si richiedono spiegazioni legittime riguardo l’attività amministrativa e politica del Comune, ma è un no reiterato a tutte le nostre interrogazioni e mozioni: il no all’incontro preliminare, il no all’istituzione delle commissioni consiliari permanenti e il no alla parola ai cittadini prima del Consiglio comunale. Denunciamo la totale assenza di apertura ed ascolto da parte della maggioranza nei nostri confronti - proseguono dell’opposizione -, ma soprattutto nei confronti della cittadinanza stessa, che, si ricorda, tutti i consiglieri rappresentano. Inoltre, ci teniamo a evidenziare che la maggioranza, dopo due mesi, non ha ancora risposto all’interrogazione riguardo la rimozione dei parcheggi per disabili in Piazza Battelli, a tal proposito abbiamo scritto al Prefetto per informarlo sulla mancata risposta. Il sindaco tiene ai portatori di disabilità così tanto da aver rimosso un parcheggio per disabili, preferendo delle fioriere, senza minimamente tenere conto delle esigenze di alcuni residenti nel centro storico di Sassocorvaro".

"Non è nostra intenzione sabotare o denigrare le istanze di persone con disabilità, e l’accusa di insensibilità riguardo temi come la disabilità mossa dalla maggioranza, sembra più un goffo tentativo da parte di questa di mascherare la totale mancanza di chiarezza e approfondimento condiviso del progetto relativo alla Rocca", concludono Venerucci, Francolini, Ugolini e Mercatelli.

