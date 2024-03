Rocca Costanza entra nella lista dei musei a controllo statale

Anche Rocca Costanza di Pesaro entra a far parte della grande famiglia dei musei statali. Un passo avanti importante verso la valorizzazione di un monumento che necessita da anni di un serio restauro per poterne fruirne appieno la bellezza e per ospitarci manifestazioni di livello nazionale. La notizia arriva direttamente dal Ministero. Rocca Costanza rientra nell’elenco dei beni culturali statali, all’interno della lista che fa capo al Palazzo ducale di Urbino-direzione generale dei musei".

"E’ una bellissima notizia – dice Daniele Vimini, assessore alla Bellezza e alla cultura – che può aprire nuovi scenari e rafforza il percorso per utilizzare altre parti della Rocca e che prossimi giorni approfondiremo con il Ministero"