Rocca Costanza: riecco il cinema sotto le stelle

Rocca Costanza riapre per l’appuntamento estivo con il cinema sotto le stelle. Dopo cinque anni di attesa, la storica e centralissima fortificazione cittadina apre nuovamente le porte della sua corte agli appassionati di film. "Dopo la straordinaria riapertura estiva dello scorso anno, si tratta di una scommessa su cui abbiamo puntato molto. Anche grazie al recente accordo con il Demanio per l’uso del fossato, diversi problemi legati all’accesso all’area interna si sono risolti" spiega il vice sindaco Vimini, che prosegue "verranno così fornite le condizioni per offrire una platea da 400 posti da giugno a tutto agosto da affidare a un gestore selezionato tramite un successivo bando". Si profila un programma di film rinomati con un ricco calendario di proiezioni. "Sarà prevista una sosta delle proiezioni nei giorni del Palio di Pesaro", conclude l’assessore (1-3 agosto).

l. d.