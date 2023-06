Rocca, la sorpresa Il sottosegretario non dà più per scontato il museo di Fo e Rame

Il sale in coda. Lo mette il sottosegretario Lucia Albano del ministero dell’Economia e Finanza, una marchigiana. Perché al termine del convegno che si è tenuto ieri all’hotel Excelsior ed organizzato da Fratelli d’Italia sul tema del turismo, il sottosegretario ha parlato di due stabili: il primo è quello dell’ex Intendenza di Finanza accanto alla Prefettura e quindi di quel tasto sensibile che è Rocca Costanza, un contenitore ‘appaltato’ all’Archivio di Stato e per la rimanenza al museo Dario Fo e Franca Rame. Lucia Albano che ha che ha la delega sui beni del Demanio, dice: "Approfondiamo la destinazione di questo bene anche come destinazione turistica sia per quello che riguarda la parte interna che esterna, perché è un patrimonio che deve essere sfruttato al meglio anche in previsione di Pesaro capitale della Cultura".

Il sottosegretario, aggiunge anche, "che ci stiamo interfacciando con il ministero della Cultura a questo proposito e su questa questione ho molte sollecitazioni", lasciando balenare oltre a qualche cambiamento in corsa sull’uso della Rocca, anche il fatto che a soffiare sul fuoco, interpretando un diffuso sentimento cittadino, è il consigliere regionale del suo partito, Nicola Baiocchi. Pare di capire dai ’pissi pissi’ dietro le quinte che potrebbe saltare il museo Dario Fo e Franca Rame, per cui la città potrebbe riappropriarsi per eventi e manifestazioni e mostre di tutta l’ala sinistra del Rocca guardandola dall’entrata, oltre al cortile centrale.

Sala piena con oltre 100 persone all’Excelsior per questo convegno di Fratelli d’Italia. E il ministro Daniela Santanché che è stata annunciata? Non si è vista perché era ad un’altra manifestazione a Capri: "I calendari non si sono incrociati", dicono i maggiorenti di Fd’I pesaresi. Presente ma di ‘corsa’ anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha parlato della strategia generale della nuova giunta regionale puntando soprattutto sulle infrastrutture, problema cruciale per rilanciare il turismo al fine di facilitare l’arrivo non solo di italiani ma anche di stranieri. Ed a proposito dello spot turistico presentato nei giorni scorsi a Roma, argomento che ha sollevato le proteste di alcuni esponenti dell’opposizione perché era presente solo il sindaco di Ascoli, Acquaroli dice: "Era a Roma il sindaco di Ascoli e mi doveva parlare e allora gli ho detto di venirmi a trovare. Questi per fare polemica non sanno cosa fare". Il riferimento era per Micaela Vitri e Andrea Biancani del Pd. Andrea Putzu, consigliere regionale e presidente dello sviluppo economico, giocando in casa ha detto: "Mi dispiace di non essere potuto venire a Pesaro, ma verrò sicuramente il prossimo anno a festeggiare la nostra vittoria alle amministrative". E’ intervenuto l’onorevole Riccardo Zucconi che si occupa specificatamente della Bolkestein e ha annunciato per fine luglio la mappatura delle concessioni e quindi una soluzione che dovrebbe bloccare le aste. Quindi è intervenuta Elena Leonardi, anche lei marchigiana e senatrice. Padrona di casa Serena Boresta segretaria del partito per Pesaro, quindi Giorgio Mochi per il provinciale. In sala gli esponenti delle varie categorie legate al turismo sia locali che di Fano, ma anche molti curiosi.

m.g.