18 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
Rocca Malatestiana, stagione record

È stata una stagione record quella appena conclusa alla Rocca Malatestiana di Fano: oltre 20mila spettatori, 4 sold out e 7 prime nazionali, di cui 5 prodotte in città. Numeri che raccontano un’estate intensa, all’insegna della cultura e della contaminazione tra linguaggi. Sotto la direzione artistica di Massimo Puliani (a destra), le rassegne Comizi d’Amore e Musicology Live hanno proposto 65 appuntamenti tra maggio e settembre: 41 spettacoli tra concerti e teatro, 2 mostre, 12 serate musicali per giovani, 5 conferenze e 5 eventi sociali, tra cui una serata solidale alla Corte Malatestiana per il Teatro della Fortuna. "L’avvio con il Fano Social Forum ha aperto la strada a un’estate di incontri e riflessioni – spiega Puliani – confermando la Rocca come uno dei poli culturali più vivi delle Marche". Tra i momenti più applauditi, le serate sold out con Galimberti, Valentina Persia, Cazzullo e Ovadia, e il concerto tributo a Guccini con Lodo Guenzi e i Musici. Molto apprezzati anche l’intenso monologo di Ettore Bassi nel Sindaco Pescatore e la raffinata interpretazione di Claudia Campagnola in Flora e li mariti sua. Accanto agli eventi la mostra permanente dedicata ad Andrea Corsaletti e la suggestiva Istanti di donne di Sabine Lindner, a scopo benefico. Durante la conferenza di chiusura, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi ha parlato di una "cabina di regia unica" per coordinare Rocca, Corte e San Michele, gestite rispettivamente da RTI, Fondazione Teatro e Comune. Tarsi ha anche annunciato la proroga della convenzione con l’RTI Rocca Malatestiana per un altro anno. "La Rocca è un contenitore polivalente dove diverse realtà collaborano – ha detto Puliani – per rigenerare uno spazio cittadino. Il nostro obiettivo è rafforzare l’identità creativa di Fano, facendo nascere produzioni teatrali e musicali capaci di parlare un linguaggio nostro e portarlo fuori città".

