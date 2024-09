‘Rodari’, aule ancora chiuse. L’Arpam ha dovuto rifare le analisi: "La strumentazione era rotta"

"Scusate, alla primaria Rodari dovremo tornare perché lo strumento con cui abbiamo fatto le rilevazioni è risultato malfunzionante". Detto, fatto. I tecnici pesaresi dell’Arpam, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, il giorno di San Terenzio sono tornati nella scuola di via Recchi – salita all’onore della cronaca 14 anni fa per via di un inquinamento da stirene sul solaio, poi bonificato – per riprendere i campioni raccolti, una prima volta, il 10 settembre scorso.

"I tecnici Arpam hanno chiesto di tornare in via Recchi – conferma l’assessore Mila Della Dora – dopo aver comunicato all’amministrazione che lo strumento usato per la rilevazione il 10 settembre era rotto. La ripetizione delle prove è avvenuta martedì 24 settembre. Confidiamo nell’arco di qualche giorno di avere la risposta". Riguardo a cosa? L’Arpam è stata allertata dall’amministrazione il 28 maggio 2024 a fronte di vistose macchie comparse in due aule e un bagno della scuola primaria: ambienti che da allora, in via prudenziale, sono stati chiusi. Alunni e insegnanti, all’indomani della comparsa di marciume e sgocciolamenti marroncini dal soffitto, sono stati spostati. Al rientro dalle vacanze estive, l’11 settembre, aule e bagno erano ancora chiuse: "L’Arpam, a maggio scorso – dice Della Dora – è venuta a vedere lo stato delle aule. Già allora esclusero che ci fosse un rischio di inquinamento. Visti però i precedenti dell’edificio, abbiamo chiesto e ottenuto dall’Arpam un prelievo con analisi per avere certezza riguardo all’ origine delle infiltrazioni. A maggio fissarono il 10 settembre come data per il campionamento. La scuola ha altri spazi dove poter tenere le lezioni così le aule sono rimaste chiuse per l’Arpam".

Solidea Vitali Rosati