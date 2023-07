Rodeo da brividi con auto e moto, tutti multati

Testacoda da ‘brividi’ in auto, improvvise accelerazioni e ‘inchiodate’ e poi altri che impennavano e sgommavano in sella alle moto. Il tutto, con almeno 70-80 coetanei a ridosso della strada, che rischiavano seriamente di essere messi sotto da un momento all’altro, ma troppo intenti a riprendere ogni manovra col telefonino e a pubblicare foto e video su Instagram per preoccuparsi. E’ quanto è accaduto più volte a Lucrezia, nella zona industriale ‘Borgognina’, trasformata per alcune sere nella location di un motor show notturno irregolare e altamente pericoloso, ‘organizzato’, e seguito, da almeno un centinaio di giovanissimi, molti dei quali minorenni o comunque neopatentati.

A stroncare questa pericolosa pratica sono stati i carabinieri, venerdì scorso, della stazione di Colli al Metauro, insieme alla Polizia Locale di Cartoceto, dopo la segnalazione del ripetersi di assembramenti serali di ragazzi proprio in quell’area produttiva, che avvenivano in particolar modo il venerdì sera, dopo le 22.

Le forze dell’ordine hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza, che ha colto nel segno: in poco tempo nel luogo indicato si sono radunati circa 100 giovanissimi, diversi dei quali, a bordo di auto o in sella a moto, hanno iniziato le performance.

Peccato per loro, e per gli ‘spettatori’ già intenti a fare video e foto, che lo ‘spettacolo’ sia stato subito interrotto dall’intervento congiunto di militari e agenti municipali, che hanno identificato gran parte dei presenti ed elevato contravvenzioni per circa un totale di 1.000 euro nei confronti degli spericolati automobilisti e motociclisti. Multe riguardanti modifiche, non autorizzate dalla Motorizzazione, dei veicoli (come appariscenti alettoni), la velocità non commisurata alle condizioni della strada e ai rumori causati dagli pneumatici a seguito di forti frenate, accelerazioni e testacoda. Tutti quelli del ‘pubblico’, invece, sono stati diffidati dal reiterare simili assembramenti, anche, e soprattutto, in considerazione della pericolosità di tali condotte per la loro incolumità.

Sandro Franceschetti