Rodolfo Roveti trovato vivo: ha trascorso 3 giorni e 3 notti in mezzo al bosco

Piobbico (Pesaro), 11 giugno 2025 – Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che una task force tra vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile, carabinieri e altri stavano cercando sul Nerone dopo che da domenica pomeriggio se ne erano perse le tracce, è stato ritrovato vivo nel primo pomeriggio di oggi attorno alle ore 14 in discrete condizioni di salute e pare solo con dei problemi ad un’anca.

Rodolfo Roveti trovato vivo nel bosco dopo 3 giorni e 3 notti: ha 70 anni ed è in discrete condizioni di salute

Roveti ha praticamente trascorso 3 giorni e 3 notti in totale isolamento, circondato solo dal silenzio della foresta. Il pensionato è stato poi portato all'ospedale per i controlli di rito. Tanta la contentezza dei famigliari e del paese di Piobbico e non solo per la brutta avventura finita tutto sommato finita positivamente.

L'uomo, era tra con una comitiva organizzata che partecipava al rito della transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all'alpeggio in cima al Nerone; successivamente aveva deciso di scendere da solo dal rifugio Corsi e, da allora, di lui non si erano avute più notizie.