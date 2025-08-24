Rof, il bilancio è positivo: "Posti vuoti alla Zelmira?. E’ stata l’opera più vista"

Un applauso che sembrava non dovesse finire mai. E’ stato il sentito omaggio del Teatro nella serata finale del Rof a Gianfranco Mariotti. Al padre-inventore-fondatore del festival è stata infatti dedicata "La Messa per Rossini". Ieri si è svolta nella sala del Consiglio comunale la conferenza finale del festival con un bilancio sui 42 eventi in cartellone di questa 46ª edizione.

Soddisfatto il Sovrintendente Ernesto Palacio, soprattutto sotto l’aspetto artistico. Tre produzioni diverse tra loro ma unanime apprezzamento del pubblico, anche per la regia di Zelmira. "Le contestazioni sono state pochissime, quasi nulle – ha detto ironico - rispetto a quelle che riceve in altri teatri". Note di merito particolari per Lawrence Brownlee (canta come a 30 anni), e per Marina Viotti (per la prima volta al Rof). Così come a Daniela Barcellona (grande artista), Giorgi Manoshvili e Misha Kiria. Ma dispensa complimenti anche a Giuliana Gianfaldoni e Dave Monaco, all’Orchestra del Comunale di Bologna e alle maestranze.

Ma l’abbraccio è anche a tutti gli altri artisti impegnati in cartellone. Sui vuoti alla Zelmira Palacio minimizza. "Non abbiamo mai avuto una capienza a 1.500 spettatori. Abbiamo fatto 800 biglietti in media a recita, ed è stata l’opera più vista".

Poi i numeri illustrati dal direttore generale Cristian Della Chiara. Il botteghino ha fatto registrare 15.559 presenze pari ad un incasso di 841.000 euro. Meno del 2024 (anno dell’edizione speciale per Pesaro capitale), ma più del 2023 (13.756 presenze pari a 750mila euro di incasso). In crescita la percentuale di italiani, che ha raggiunto il 63%. Tra gli stranieri, Francia, Germania, USA, Austria, Giappone, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Belgio e Romania sono tra le nazioni più rappresentate. Accreditati al festival 176 giornalisti (dato secondo solo a quello del Festival dell’anno scorso, più lungo di 4 giorni) per testate provenienti da Italia e 22 nazioni straniere.

Insomma un bilancio positivo che soddisfa anche il vicesindaco Daniele Vimini: "Abbiamo riportato il Rof in centro e dato a tutti la possibilità di andare a teatro a piedi e sorvolo sulle polemiche relative ai gradoni dell’Auditorium". Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Biancani che, oltre all’appello sui finanziamenti (vedi sotto), ha promosso a pieni voti la proposta dell’anticipo dell’orario di inizio delle opere, "cosa che ha permesso al popolo del Rof di trovare esercizi aperti".

Una stoccata il primo cittadino la riserva ai negozianti del centro. "Il Rof è un grande evento e sarebbe bello, come in altre città (vedi Salisburgo), addobbare le vetrine a tema e far comprendere al turista che questa città vive e promuove il Rof, l’evento più importante che abbiamo".

Il 47° Rof si terrà dall’11 al 23 agosto 2026 per un totale di 22 spettacoli (ma quest’anno non erano 42? ndr). Inaugurerà all’Auditorium Scavolini una nuova produzione di "Le Siège de Corinthe", diretta da Carlo Rizzi. Poi al Rossini due riprese di opere che hanno fatto la storia: "L’occasione fa il ladro", messa in scena nel 1987 da Jean-Pierre Ponnelle, e "La scala di seta", diretta da Iván López-Reynoso, spettacolo ideato nel 2009 da Damiano Michieletto.