Rof, l’ora delle cifre Tengono gli spettatori ma gli incassi vanno giù "Nel 2024 teatri pronti"

di Claudio Salvi

I bilanci si fanno alla fine e indubbiamente questa 44ª edizione del Rossini Opera Festival "dura e pura", con tre titoli tutt’altro che attraenti per i botteghini, se ne va in archivio con un bilancio lusinghiero rispetto alle premesse della vigilia. Già, perché i numeri snocciolati nel corso della conferenza stampa finale dal direttore generale Cristian Della Chiara e dal sovrintendente Ernesto Palacio, parlano di una sostanziale tenuta di presenze di spettatori pur con una sensibile riduzione degli incassi (200mila euro). Un fenomeno comune a molte delle stagioni liriche e specchio della crisi, dell’inflazione, delle tensioni internazionali e della contrazione dei consumi. Fattori che notoriamente hanno poco a che fare con il facoltoso pubblico del Rof ma che comunque hanno inciso e, non poco, anche sulle presenze di pubblico straniero (appena sopra il 50%). Ma se i 40 eventi in cartellone non sono bastati a riportare i numeri a quelli record del Rof pre-Covid è vero anche che dal punto di vista artistico il festival diretto da Palacio ha di che compiacersi. Successo per i titoli in cartellone con straordinari debutti, da quelli applauditissimi di Anastasia Bartoli e Rosa Feola, e quelli più discussi dei registi Stefano Poda e Arnaud Bernard. Ma c’è stata anche una significativa crescita delle "risorse" del territorio: l’Orchestra Sinfonica Rossini, la Filarmonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna. Ma l’elogio più grande Della Chiara e Palacio lo hanno rivolto alle maestranze del Rof che hanno fatto di necessità virtù gestendo nel migliore dei modi tre teatri in uno. A proposito di teatri: "La riapertura del Teatro Rossini è imminente, a settembre – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini –, terminati i lavori di consolidamento strutturale, di catramatura, oltre ad una linea salva-vita. E poi l’Auditorium PalaScavolini che potrebbe addirittura riaprire prima dell’inizio del Rof".

Ma il ritorno del Rof in centro significherà inevitabilmente la perdita di posti. "Qualcuno allora rimpiangerà le 1.200 poltroncine della Vitrifrigo Arena". Il Rof è comunque pronto alla sfida del 2024 e Vimini assicura una nuova serie di iniziative di promozione all’estero. Come anticipato il 45° Rof si terrà dal 7 al 23 agosto. Cinque le produzioni liriche. Inaugura il nuovo allestimento di Bianca e Falliero, diretto da Roberto Abbado e messa in scena da Jean-Louis Grinda. Seguirà la nuova produzione di Ermione, affidata alla bacchetta di Michele Mariotti e alla regia di Johannes Erath. Due le riprese: L’equivoco stravagante ideato nel 2019 da Moshe Leiser e Patrice Caurier, diretto da Michele Spotti, e Il barbiere di Siviglia del 2018 ideato da Pier Luigi Pizzi, stavolta diretto da Lorenzo Passerini. Duplice appuntamento con Il viaggio a Reims per il 40° anniversario. Accanto alla versione con gli allievi dell’Accademia Rossiniana, l’opera-simbolo del Rof sarà presentata in forma di concerto con la direzione di Diego Matheuz. Torneranno sicuramente Juan Diego Florez e Anastasia Bartoli. Intanto il festival si è aggiudicato il finanziamento del progetto Cenerentola #25 da parte del Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti speciali Musica 2023.

