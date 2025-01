Rogo al centro per disabili. Si controllano le telecamere

Carabinieri al lavoro per identificare il responsabile del rogo che, l’altra notte, ha distrutto il deposito attrezzi del centro per disabili "Casa Leonardo" in via Tesei, a Pantano. L’ipotesi dolosa pare, al momento, la più accreditata ma gli inquirenti sono in attesa della relazione dei vigili del fuoco. Non ci sono, al momento, testimoni oculari che abbiano visto qualcosa e possano fornire elementi utili per risalire ai responsabili. I militari visioneranno i filmati di alcune videocamere di sorveglianza delle abitazioni private da cui potrebbero ricavare alcune immagini utili. "Mi chiedo come si possa fare una cosa simile proprio nei confronti di una struttura sociale che ospita ragazzi con handicap", è la dura condanna del presidente provinciale dell’Aias (associazione italiana assistenza spastici) Franco Tonucci che ha presentato denuncia.