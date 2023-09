Rogo alla Scavolini, ieri pomeriggio tornati al lavoro tutti gli operai

Si potrebbe dire tanto rumore per nulla per quello che riguarda l’incendio che è scoppiato l’altro pomeriggio sul tetto di uno dei capannoni della Scavolini a Chiusa di Ginestreto. Perché sostanzialmente il blocco della fabbrica è durato solamente mezza giornata. Questo anche perché l’area colpita dalla fiamme, che si sono sprigionate durante alcuni lavori che si stavano eseguendo sul tetto, non hanno danneggiato nessun reparto vitale della grande azienda di cucine. Fondamentalmente l’area ha riguardato un magazzino, quindi fuori pericolo gli uffici così come le aree di lavorazione.

Si potrebbe dire tanto rumore per nulla... ma l’altroieri pomeriggio hanno dovuto lasciare la fabbrica e le postizioni di lavoro tutti gli oltre seicento dipendenti. "No, tutto a posto – ha detto ieri mattina Fabiano Scavolini che ricopre il ruolo di l’amministratore delegato – perché questa mattina hanno ripreso a lavorare tutti gli impiegati e dal primo pomeriggio sono rientrati nei vari reparti anche tutti gli operai. Per cui siamo tornati a lavorare con i normali ritmi". A quanto ammontano i danni materiali di questo incendio? Cifre non se ne fanno anche perché oltre al tetto non si è danneggiato nulla, perché sotto non vi erano nemmeno macchinari per la produzione. Anche il patron Valter ha buttato acqua sul fuoco: "Sì, un incendio ma nulla di grave", ha detto a botta calda mentre i pompieri erano ancora al lavoro.