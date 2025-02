Rogo alla ‘Sider rottami’: ore per spegnerlo

Hanno impiegato circa 9 ore i vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato ieri notte intorno alle 3 alla ditta ‘Sider rottami’ in via delle Acacie, zona Torraccia e per mettere in sicurezza l’area interessata. Si tratta di un’azienda che si occupa di rifiuti e materiali di scarto, specializzata nel trattamento di rottami ferrosi dove, l’altra notte, le fiamme hanno interessato un’area piuttosto estesa. I pompieri hanno utilizzato una decina di mezzi per spegnere l’incendio che è divampato nel piazzale dove si trovavano componenti smontati di parti elettroniche. Non risultano per fortuna feriti o intossicati. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’Arpam per effettuare i rilievi sulla qualità dell’aria e valutare l’eventuale tossicità dei materiali incendiati. Numerose, infatti, sono state le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco per segnalare la presenza di cattivo odore nell’aria circostante. Un funzionario dei vigili del fuoco ha coordinato le attività di soccorso mentre carabinieri e polizia locale hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell’area circostante.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.