Rogo ’Carbon line’: frutta e verdura ora si possono mangiare

Fano torna alla normalità dopo i timori seguiti al rogo dell’11 agosto scorso, nello stabilimento Carbon Line Srl di via Enrico De Nicola. Ieri, infatti, il sindaco Luca Serfilippi ha revocato con effetto immediato l’ordinanza contingibile e urgente che, per precauzione, aveva imposto restrizioni in un raggio di due chilometri: dal divieto di consumare frutta e verdura coltivate in zona all’utilizzo delle acque superficiali stagnanti, fino alla limitazione delle attività all’aperto. Questo dopo l’esito degli accertamenti condotti da Arpam e Ast Pesaro Urbino che hanno riguardato qualità dell’aria, acque reflue urbane e terreni circostanti al sito dell’incendio.

In particolare, i campioni di suolo prelevati a distanze comprese tra i 200 e i 350 metri dai capannoni incendiati hanno mostrato concentrazioni di diossine e policlorodifenili ben al di sotto delle soglie di contaminazione stabilite dalla normativa per terreni agricoli e residenziali. Alla luce di questi risultati, ogni divieto è stato rimosso. I cittadini possono dunque tornare a consumare senza restrizioni i prodotti agricoli coltivati nell’area interessata e a utilizzare le acque superficiali. L’amministrazione raccomanda comunque, come buona pratica, di lavare accuratamente le verdure e sbucciare la frutta prima del consumo. La revoca chiude così una fase di allerta che aveva destato preoccupazione, restituendo serenità alla comunità fanese.

Tiziana Petrelli