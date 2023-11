Rogo in autostrada, brucia rimorchio con merci in plastica Ieri mattina, un semirimorchio telonato contenente plastica è andato a fuoco sull'autostrada, causando la chiusura della corsia sud. Il conducente è riuscito a salvare la motrice. L'incendio è stato causato da un surriscaldamento dei freni. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate da due autobotti e un'autopompa dei vigili del fuoco. Non ci sono stati coinvolti.