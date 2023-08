Rolex e catenine rubati in cerca del proprietario a Pesaro: guarda nelle foto se c’è anche il tuo

Pesaro, 13 agosto 2023 – Arrestata martedì scorso fa dopo aver sfilato la collanina a un 70enne pesarese con la tecnica dell’abbraccio, nel cellulare della 27enne rumena i poliziotti hanno trovato foto di Rolex e catenine d’oro (le immagini). Si tratta, presumibilmente, di oggetti frutto di altri furti.

E per far girare il più possibile la gallery della refurtiva, in modo tale che i rispettivi proprietari possano riconoscerli e rientrarne in possesso, pubblichiamo anche sul nostro sito le foto che la Questura di Pesaro e Urbino ha caricato sul proprio profilo Facebook. Nella pagina della polizia, viene anche indicato come contattare il personale della Questura, nell’eventualità in cui qualcuno dovesse riconoscere il proprio orologio o monile.

Si tratta in particolare di Rolex Datejust, uno dei modelli più classici e intramontabili, il cui costo può oscillare tra i 7mila e i 21mila euro e più.

Come fare per riavere il proprio oggetto rubato

Chi dovesse riconoscere il proprio oggetto in una delle foto, deve inviare alla Questura una mail all'indirizzo [email protected], indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell'oggetto riconosciuto e delle circostanze del furto (dove e quando è stata sporta la denuncia). La Questura vi ricontatterà.