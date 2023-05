Romagna sott’acqua, accorrono i fanesi

Superata in città l’emergenza maltempo, i volontari del club Mattei-protezione civile sono ora impegnati ad aiutare l’Emilia Romagna. Lo annuncia l’assessore alla Protezione civile Cristian Fanesi: "I volontari sono presenti in Emilia Romagna con le pompe idrovore" particolarmente utili per liberare da acqua e fango strade e case. In pochi giorni è la terza partenza dalla sede del Codma per la colonna mobile nazionale: destinazione Bagnara di Romagna.

Tra i fanesi impegnati nell’emergenza emiliano-romagnola c’è anche Lucia Capodagli, ex presidente di Aset spa, che è oggi direttore generale del Consorzio di bonifica della Romagna, e dunque in prima linea nella gestione dell’emergenza. E’ invece tornato alla normalità il territorio di Fano dove, però, si continuano i lavori per sistemare le piccole frane che nei giorni della forte pioggia si sono verificate a Carignano e San Cesareo. Durante l’emergenza, grande tempestività di intervenuto è stata riconosciuta dagli stessi da bagnini ad Aset: la loro presenza è stata determinante per la rapida pulizia delle spiagge invase da tronchi e rami, portati in mare da fiumi e torrenti.

Ormai rientrate le situazioni più critiche che si erano manifestate a Ponte Sasso per l’esondazione di Rio Crinaccio, e all’Arzilla dove con le forti piogge il livello del torrente si era alzato in maniera preoccupante, non rimane che progettare gli interventi per il futuro. I cittadini sollecitano tutte quelle forme di prevenzione (pulizia degli argini e casse di laminazione) necessarie a ridurre il rischio delle esondazioni conseguenza di piogge sempre più forti e frequenti. E’ quanto chiedono in particolare i cittadini che abitano lungo il torrente Arzilla, con il comitato che sta preparando una lettera da inviare all’Amministrazione comunale.

an. mar.