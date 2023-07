Romantici Legami", sfilata di moda di Flavio Di Paoli a Data"

Si svolgerà nei locali della Data questa sera alle 21 la sfilata di moda “Romantici Legami“, con le creazioni sartoriali dello stilista urbinate Flavio Di Paoli. L’evento cambia location (era previsto alla Fortezza) causa previsioni meteo che rendevano impossibile lo svolgimento all’aperto. La sfilata di abiti femminili proporrà numerosi capi, con una caratteristica in comune: "In questa collezione – spiega Di Paoli – ho voluto dar vita a scarti di tessuti di precedenti progetti, dando un’impronta di ecosostenibilità a me cara. Gli scarti assemblati sono divenute fasce intrecciate fra loro, sezioni di abiti. Pezzi informi che all’apparenza non hanno più valore possono tornare preziosi e parte integrante di qualcosa di nuovo, proprio come noi tutti". Di Paoli, creatore tra l’altro degli abiti di ogni anno della Festa del Duca, torna a proporre una sfilata nella sua città dopo diversi anni, con vestiti femminili "che parlano – spiega lo stilista – di amore, dolore, passione, sensualità e dolcezza. Ci saranno pizzi, ricami e trasparenze velate, ma anche la contrapposta figura fatta di tessuti rigidi, intrecciati e avvolti sul corpo quasi fossero un’armatura".

g. v.