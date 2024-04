Rombaldoni sale in cattedra

Giunta già alla sua settima edizione Impronte Femminili è una rassegna di arte, cultura e narrativa per le Pari Opportunità e i Diritti Umani, nata in seno all’elaborazione della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in dialogo con moltissime realtà territoriali quali associazioni, enti pubblici e collettivi di otto Comuni (San Costanzo, Mondavio, Fossombrone, Fermignano, Urbania, Urbino, Borgo Pace e Fano, che fa da capofila). All’interno del ricco ed eterogeneo calendario di quest’anno, la rassegna prevede per oggi l’evento "La Cité des Dames" a cui è stata invitata come ospite la danzatrice, coreografa e regista cagliese Erika Rombaldoni (foto), attualmente impegnata con il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Teatri di Reggio Emilia.

L’artista cagliese è stata invitata dall’Assessore Sara Cucchiarini, da PariCentro, gestito dal Comune di Fano e dalla moderatrice dell’incontro Frida Neri. La discussione verterà sull’imprenditoria culturale femminile, frutto di un’incisiva combinazione tra talento, necessità e ingegno. Assieme a lei saranno infatti ospiti altri talentuosi e brillanti esempi di successo imprenditoriale come la Direttrice dei Musei Oliveriani Brunella Paolini. Assieme alla Redattrice di Settenove Edizioni Anita Redzepi e alla musicista Serena Abrami, racconteranno il proprio spaccato personale e professionale, le loro unicità e le direttrici del loro impegno che hanno portato a ciò che sono oggi. L’incontro si terrà venerdì alle ore 18 a Fano nella Sala della Cultura, Via Arco d’Augusto 81, a ingresso libero.

Mario Carnali