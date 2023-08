Romeno ferito nello scoppio Caccia al complice

Caccia al complice. Dopo aver messo ai domiciliari Ion Olteanu, il 37enne romeno rimasto gravemente menomato nell’esplosione di una bomba fai da te che stava cercando di costruire in una casa all’Apsella, i carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro sono sulle tracce di un connazionale. Lui c’era al momento dello scoppio, il 10 giugno scorso. Ed è fuggito lasciando l’amico, e socio in affari illeciti, agonizzante sul pavimento. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, prima avrebbe anche cercato di far sparire le prove del misfatto. Nel water dell’abitazione, che è della sorella di Olteanu, dalla quale il 37enne si trovava da qualche giorni, i militari hanno rinvenuto tracce di cartone nel quale era riposto il materiale esplosivo, che il Ris di Roma ha accertato essere Tatp, ovvero triperossido di acetone. Si tratta di un esplosivo ad elevatissimo potenziale realizzabile artigianalmente con sostanze facilmente reperibili in commercio. L’esplosione potrebbe essere stata determinata, oltre che da una manovra sbagliata, anche dall’alta temperatura della mansarda in cui si trovava il 37enne. Il Tatp è infatti molto sensibile al calore. Proseguono quindi le indagini. Olteanu è accusato di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente.

e. ros.