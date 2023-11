Romeo, Giulietta e… Petrushka. Il Metamorphosi ensemble celebra la patrona della musica

L’Ente Concerti di Pesaro festeggia santa Cecilia, patrona della musica, con il concerto del Metamorphosi ensemble dal titolo Romeo, Giulietta e… Petrushka (Teatro Rossini, domani ore 21). L’ensemble, fondato sul nucleo rappresentato da un trio di eccellenza – Mauro Loguercio (violino), i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli (violoncello e pianoforte) –, include Andrea Oliva, primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Alessandro Carbonare, primo clarinetto di Santa Cecilia e Fabrice Pierre, una celebrità nel mondo dell’arpa.

L’amicizia tra questi grandi artisti rappresenta un elemento caratterizzante di un originalissimo progetto che nasce dalla volontà di portare in scena la trascrizione di Petrushka di Stravinskij, ricca di colori timbrici evocativi, realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro. A Fabrice Pierre si deve la meravigliosa versione di Romeo e Giulietta di Prokof’ev che completa il programma presentato a Pesaro. Ricorda Pierre: "Il mio primo ricordo di Romeo e Giulietta di Prokof’ev è l’ascolto di un concerto negli anni Settanta dell’Orchestra Nazionale della Radio a Parigi diretta da Sergiu Celibidache. Ero rimasto commosso dalla bellezza di questa musica, dai colori dell’orchestrazione, e naturalmente dalla bella trasposizione in musica della storia universale di Shakespeare. Qualche anno più tardi l’ho suonato molte sere di seguito con l’Orchestra dell’Opera di Lione per il bel balletto di Angelin Preljocaj. Il fatto che due strumenti a fiato, due ad arco e due “tastiere“ mi sembrano come una piccola orchestra mi ha dato il desiderio di scrivere questa trascrizione per avere il piacere di suonarlo con i miei amici".

ma. ri. to.