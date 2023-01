Romoli a Pesaro la campionessa alla S.Giovanni

"Bisogna perdersi per poi ritrovarsi". Ne è convinta Marina Romoli, già campionessa di ciclismo, che verrà a Pesaro per incontrare giovani in grado di realizzare i propri sogni. "Flow - Immaginarsi e ricostruirsi dopo la perdita" è il titolo dell’incontro pubblico con Romoli previsto martedì 7 Febbraio in Biblioteca San Giovanni, alle ore 17,30. Romoli è stata una ciclista, vice-campionessa mondiale in linea tra le juniores nel 2006. A soli 21 anni, un incidente durante un allenamento la costringe su una sedia a rotelle. Nel 2013 fonda la “Marina Romoli onlus“, associazione no-profit che sostiene la ricerca medica sulla lesione spinale. E non solo. L’associazione aiuta giovani atleti che hanno visto la loro vita cambiare per colpa di un incidente. L’incontro rientra tra gli appuntamenti a sostegno della campagna avviata su GoFundMe Un trattore adattato per Alessandro per realizzare il sogno di Alessandro Moneti, giovane pesarese rimasto in sedia a rotelle a soli 17 anni e che ora vuole riconquistare la sua autonomia lavorando la terra. L’evento è organizzato dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando, dal CSV Marche e dall’Azienda agricola Dal Nonno Giorgio.