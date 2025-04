Roncaglia, riapre il circolo Arci: "Il quartiere torna a fare comunità"

Cosa c’è a Roncaglia, frazioncina sopra Cattabrighe? Un panorama mozzafiato, la chiesa, il cimitero e il Circolo Arci, ospitato nell’edificio che in passato è stata la scuola elementare. E’ sempre stato così che la comunità, piccola, ma salda della frazione ad un chilometro e mezzo dalla vecchia Fornace Mancini, ha tenuto fede ai riti di buon vicinato e mutua attenzione. Per un paio di anni alla quaterna è venuto meno il Circolo, chiuso nell’ambito dei lavori di ristrutturazione messi a bando dall’amministrazione comunale per un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intero edificio,destinato a più funzioni di ordine sociale.

Nel tardo pomeriggio di domenica il sindaco Andrea Biancani, davanti ad un centinaio di cittadini, tra cui molti residenti in attesa di “riabitare“ il Circolo, ha tagliato il nastro per la fine dei lavori. Nell’ambito del restauro edilizio, l’amministrazione pubblica ha risistemato il piano superiore da cui ha ricavato quattro alloggi di edilizia popolare. "Siamo felici di poter offrire alla comunità il Circolo Arci rinnovato – ha osservato Biancani –. Speriamo attiri anche giovani. Si tratta di uno spazio che, oltre ad essere più bello e funzionale, contribuirà a ridurre i costi energetici anche per le nuove 4 famiglie che condivideranno, al piano superiore, l’edificio, dopo l’assegnazione che faremo con una giusta valutazione delle sensibilità coinvolte nel tema".

Quale tema? Del disagio abitativo. Ma il retropensiero di alcuni dei presenti è rimbalzato, piuttosto, agli effetti sociali collaterali. Non è un mistero quello che il Quartiere 5 già sperimenta a Vismara, dove s’è dimostrata delicata, per non dire turbolenta, la convivenza con alcuni degli abitanti delle case popolari, davanti al supermercato. L’amministrazione, del resto, ha voluto ristrutturare l’ex scuola e quindi anche gli spazi del Circolo dopo aver vinto un finanziamento – 12 milioni di euro – destinato alla riqualificazione di edilizia popolare. Pesaro rigenererà, in tutto il proprio comprensorio, 47 alloggi popolari. "Subito dopo aver ottenuto i finanziamenti per gli appartamenti – ha spiegato Pozzi – abbiamo cercato altre risorse per recuperare anche il Circolo posto al piano terra. Ci tenevamo molto per tenere viva la socialità di Roncaglia e dare valore all’intero quartiere". All’inaugurazione erano presenti l’assessore Della Dora, il presidente dell’ente Parco San Bartolo, Leva e il presidente del Circolo Arci, Valter Beligni. Soddisfatto il presidente del Q5, Simone Badioli: "Grazie al Comune per un intervento atteso dalla gente. In bocca al lupo alla nuova gestione del Circolo".