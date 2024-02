“Rosaspina, storia di un bacio“ in scena oggi al teatro Sanzio

Oggi alle 17 Ullallà Teatro in “Rosaspina. Storia di un bacio“ al Teatro Sanzio di Urbino primo appuntamento di “Andar per fiabe“, promossa da Amat. Rosaspina è una fiaba autentica che possiede in sé i segreti della vita e dell’animo umano, sia esso fanciullo o adulto, come l’amore, il coraggio, il desiderio, la curiosità. La fiaba è fatta rivivere attraverso la danza, la parola narrata in rima e il video.

Linguaggi mescolati tra loro come fossero la trama di un tappeto dove la globale visione ne dona un quadro di colori ed emozioni. Lo spettacolo non intende offrire una morale o momenti di riflessione, bensì donare un racconto che dia la possibilità a grandi e piccini, di immedesimarsi e provare emozioni. “Rosaspina. Storia di un bacio“ è uno spettacolo di Pippo Gentile, Angela Graziani, Marco d’Agostin e Francesca Foscarini, con Pippo Gentile, Angela Graziani, Alessia Gottardi, Elisa Settin.