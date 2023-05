Rosati: "L’amministrazione dimentica i lavoratori"

È passato da pochi giorni il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Su questo il consigliere comunale di Viva Urbino - Pd, Mario Rosati interviene con una nota. "Il primo articolo della Costituzione italiana recita che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“. Una dichiarazione che la rende unica, a sottolineare il valore del lavoro come diritto che garantisce la libertà, la dignità, l’uguaglianza e la partecipazione di tutti i cittadini. Strumento di emancipazione e di autonomia. In questi 9 anni la maggioranza dell’amministrazione comunale di Urbino ha completamento dimenticato il tema del lavoro e dell’occupazione: non lo ha inserito nelle sue politiche, nei suoi piani di programmazione, nei suoi interventi e nei suoi intenti. Non ha speso una parola, non un investimento per favorire l’occupazione giovanile, per sostenere e valorizzare le attività che più caratterizzano Urbino e il suo territorio. Non un impegno per creare un tessuto articolato, per facilitare la creazione d’impresa. Gli unici sussidi sono venuti con i fondi per la pandemia e del Pnrr. Mi sento in imbarazzo e mi vergogno del sindaco e della maggioranza che continuano a non affrontare questa tematica, che non si sono degnati di ricordare la data del Primo Maggio".

fra. pier.