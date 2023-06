Rossi: "A Ca’ Lippo solo una stalla Non è previsto alcun laboratorio"

"Per il Biolaboratorio a Torraccia la questione è ancora aperta. Ad Urbino eventualmente ci sarà solo una stalla". A sottolinearlo il consigliere regionale Giacomo Rossi, forte della riposta avuta dall’assessore regionale Saltamartini a seguito dell’interrogazione a risposta immediata presentata dallo stesso Rossi per chiedere chiarezza ed informazioni sull’ipotesi di fare la sede dell’istituto zooprofilattico in località Ca’ Lippo, tra i comuni di Urbino ed Urbania.

"La mia interrogazione – dice Giacomo Rossi – sul paventato spostamento dello zooprofilattico con un biolaboratorio nell’entroterra, credo sia stata molto utile per apprendere delle informazioni importanti ed ufficiali sulla vicenda. L’assessore Saltamartini che ringrazio, ha riportato la risposta del direttore generale dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria-Marche dottor Vincenzo Caputo che innanzitutto ci ha confermato che ancora è in itinere la procedura amministrativa per la compravendita del terreno ubicato alla Torraccia di Pesaro. Inoltre il direttore, riguardo alla struttura di Ca’ Lippo in Comune di Urbino, ha risposto che sono intercorsi soltanto contatti preliminari con le amministrazioni locali interessate al fine di valutare la possibilità di utilizzare le predette strutture come aree di ricovero animali e non si prevede di realizzare un laboratorio “BLS3“. Inoltre il direttore ha specificato che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale non conduce attività di ricerca primaria ma esclusivamente di carattere applicativo, finalizzata alla sola tutela della salute pubblica, umana ed animale".

"Come ho ribadito – conclude Rossi – è bene che su tutta questa vicenda si faccia d’ora in poi informazione, pubblica ed ufficiale, affinché i cittadini siano ragguagliati su tutto quello che succede e si intende fare su questo laboratorio. Solo così la gente potrà capire se è meglio opporsi o superare le tante e legittime preoccupazioni e la facile disinformazione".

am. pi.