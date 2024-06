Rossi, il farmacista candidato:: "Non per rabbia ma per amore"

Dottor Roberto Rossi, il farmacista di Montelabbate della lista civica Bene Comune. Perché tutto ciò?

"E’ un impegno che si è andato concretizzando mano a mano per cui mi sono detto ora o mai più".

I suoi avversari criticano la sua campagna elettorale a favore della sua farmacia unica in paese.

"Ho fatto un calcolo, se fossi eletto, a causa delle assenze dal lavoro necessarie per amministrare finirei col rimetterci, pensi un po’...".

Lei è uno che sa creare il senso del gruppo e del lavoro di squadra. Più dei programmi mi interessa cosa dice a quelli schierati con lei.

"La caratteristica del gruppo è che si tratta di tutta gente che ama il proprio territorio, la frase che magari non dico ma direi è: non per rabbia ma per amore". Di liste civiche ce ne sono di tutti i tipi, perfino truccate. La sua com’è?

"Autentica e non legata a carri di altri. Il programma è nelle cose: territorio a rischio frane, fossi deviati o chiusi, nuovo patto da stringere con le aziende del territorio, problema dei negozi che chiudono".

Sono sogni preelettorali?

"No, abbiamo studiato a fondo i nuovi servizi necessari, dalla peschicoltura, il nostro logo, al verde da valorizzare, alle innovazione del distretto che siano condivise e non imposte, perché l’Amministrazione non è il padrone. Nelle nostre 52 pagine c’è il racconto dell’intero territorio di Montelabbate".

Che aria si respira intorno alla vostra lista?

"Grande interesse, tranne qualche... considerazione personale di alcuni avversari verso di me".

Lei è anche quello delle Buone Notti, è un buon auspicio?

"Non so, di certo un esempio di una cosa che funziona".

f.b.