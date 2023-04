Rossi: "In consiglio si discuta subito dei lupi"

Il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) è in fermento, non vede l’ora di discutere di lupi in Consiglio regionale. "Gli episodi che vedono il lupo protagonista di attacchi predatori nei confronti degli animali da pascolo e da compagnia – dice Rossi – continuano a susseguirsi nella nostra Regione in maniera preoccupante; lo stesso dicasi per gli avvistamenti, sempre più frequenti e sempre più vicini alle abitazioni. Per questo motivo lo scorso dicembre, insieme al collega Mirko Bilò della Lega, ho presentato una proposta di deliberazione alle Camere sul tema".

Ma ad oggi non è accaduto nulla. "Essendo trascorsi quattro mesi senza che la pdl sia stata discussa in Commissione come da regolamento – continua Rossi – abbiamo richiesto di assegnare ulteriori 60 giorni per l’esame, al termine dei quali sarà automaticamente iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa per la discussione: tutto questo, per fare in modo che la questione venga affrontata con l’urgenza che merita. La proposta di deliberazione non apre alla caccia indiscriminata al lupo, come si vull far credere; si chiede solo che, in caso di sovrannumero ed attacchi cronicizzati, i lupi e gli ibridi possano essere gestiti e selezionati come avviene in altri paesi".