Rossi: "La Ruggeri (M5S) in balìa di assistenti guru"

Il Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi (foto) risponde a quelle che lui chiama “accuse“ della collega del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri relativamente alle risorse regionali distribuite con il bilancio.

"La collega Ruggeri non fa più politica ma si comporta come una “maestrina acida“. E’ in balia di assistenti “guru“ e non perde l’occasione di attaccarmi, facendo figuracce. Sono gelosi, non più capaci di intercettare il consenso popolare, quello che il sottoscritto si guadagna quotidianamente".

A cosa si riferisce?

"La Ruggeri si scandalizza che i consiglieri di maggioranza rispondano alle richieste del territorio e facciano impiegare legittimamene dei fondi a favore della collettività e per i luoghi anche più periferici. Non si scandalizza però dei miliardi di euro che il suo Movimento ha distribuito col reddito di cittadinanza. Personalmente rivendico orgogliosamente le cose che ho fatto sostenere tenendo conto di diversi criteri".

Quali criteri?

"Innanzitutto tengo a dire che ho voluto indirizzare queste risorse in diversi comuni, al di là delle appartenenze politiche delle amministrazioni, seguendo un criterio di esigenza e priorità. Sono soldi collettivi che tornano alla collettività per opere sociali o di riqualificazione di spazi pubblici".

Quali opere?

"Tante, come un progetto pilota per disabili a Tavoleto, la realizzazione del giardino dell’asilo nido Frontone-Serra, la ristrutturazione di beni culturali a Carpegna e a Frontino, la riqualificazione della piazzetta a Valdara di Apecchio, così come il Parco giochi del Piano di Velluto ed il campetto. Inoltre ci sono alcune strutture mobili, utili per gli eventi per Cagli ed Urbania, interventi nella scuola e nel campo sportivo di Mercatello sul Metauro o per esempio, un progetto con le scuole di Piandimeleto, riacquisto di parte della strumentazione audio della sala polivalente di Cantiano... L’elenco è lungo".

Amedeo Pisciolini