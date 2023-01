Rossi: "L’Agenzia delle Entrate diventi più accessibile"

Rendere gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate maggiormente fruibili dagli utenti. E’ con questa finalità che il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha scritto alla Direzione nazionale e regionale dell’Agenzia fiscale che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

"All’ennesima segnalazione giuntami da un cittadino – dice Giacomo Rossi – ho deciso di scrivere ai vertici nazionali e regionali per far presente che per numerosi utenti risulta complicato poter usufruire degli importanti servizi messi a disposizione dall’Agenzia. Per questo motivo – continua l’esponente dei Civici Marche – ho chiesto di agevolare il diritto di accesso presso gli Uffici Territoriali soprattutto per quella fascia di utenza anziana che trova difficoltà nel prenotare l’appuntamento online e per coloro che hanno la necessità di sbrigare delle pratiche per motivi di lavoro o urgenza. Le mie richieste sono dettate dal buonsenso e mi auguro che spingeranno a una riflessione i vertici dell’Agenzia delle Entrate". In un’area dove la spoliazione dei servizi è all’ordine del giorno, avere un segnale positivo sarebbe di grande sollievo.

am. pi.