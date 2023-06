Rossi: "Perché adesso si vuole portare il biolaboratorio proprio nell’entroterra?"

La ventilata possibilità di spostare il futuro biolaboratorio di livello 3 da Pesaro a Cà Lippo situato tra i Comuni di Urbania e Urbino, non molto distante dalla discarica di Ca’ Lucio, diventa oggetto di una interrogazione in Consiglio regionale.

Un’interrogazione a risposta immediata deposita dal consigliere Giacomo Rossi (foto) che sulla questione vuole avere tutte le informazioni possibili. "Abbiamo appreso dalla stampa locale - fa sapere Rossi - che il Biolaboratorio di tipologia Bsl3 (cioè in grado di garantire sperimentazioni, manipolazioni, in vivo e in vitro, di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo) potrebbe essere spostato da Pesaro, dove il Comune ha già alienato appositamente un terreno in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per costruirlo, a Cà Lippo nel comune di Urbino".

"Mi chiedo quali sarebbero i criteri che porterebbero l’Istituto Zooprofillatico a prendere tale decisione, visto che un biolaboratorio di questa tipologia ha bisogno di elevati standard di sicurezza, dal punto di vista sanitario e urbanistico: se il biolaboratorio è pericoloso per Pesaro non lo è anche per Urbino? Oppure l’Entroterra viene considerato un Territorio di serie B?". "Le scarse informazioni su questa vicenda - argomenta ancora l’esponente dei Civici Marche - hanno destato la legittima preoccupazione nei cittadini a cui, ricordo, va garantita la tutela della salute e della sicurezza: per questo ho depositato un’interrogazione per sapere se quanto riportato dalla stampa corrisponde al vero e quali siano le informazioni che la Giunta regionale ha in merito a questa ipotesi. La trasparenza viene sempre al primo posto".

