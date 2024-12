Rossi (Pergolese): "Un girone equilibrato"

Il campionato di Promozione come gli altri tornei dei dilettanti è fermo per la sosta natalizia. Tra le otto provinciali c’è la Pergolese (foto) guidata dal presidente Enrico Rossi.

Presidente Rossi quali indicazioni ha tratto dopo le prime 15 partite?

"Come da previsioni, questo campionato è molto equilibrato e non ci sono risultati scontati. Non ho visto squadre impossibili da affrontare e neanche squadre materasso, non ci sono team disorganizzati e ogni settimana per vincere bisogna scendere in campo con il coltello tra i denti".

Quali sono i calciatori che in questo campionato ti hanno impressionato favorevolmente?

"Ci sono ottimi giocatori che hanno militato nelle categorie superiori, come Del Pivo del Vismara, Pierpaoli del Barbara, Labate della Fermignanese o Cordella della Jesina, insieme a tanti altri".

Gli obiettivi della Pergolese?

"Per quanto riguarda i nostri obiettivi, è fondamentale raggiungere i 36 punti il primo possibile, poi come l’anno scorso si vedrà se sarà possibile alzare il tiro".

La squadra che l’ha sorpresa di più?

"La squadra che mi ha impressionato di più è il Vismara, da loro abbiamo ottenuto un punto d’oro, hanno il giusto mix di giocatori esperti e di giovani promettenti, con un’identità ben definita e concreta. Sono loro la vera sorpresa del campionato, per il momento".

Chi vincerà il campionato?

"Per la vittoria finale, come organico dico Jesina, se riescono a trovare la quadra sono la squadra da battere. Se la giocheranno con l’ottima Fermignanese che ha un organico forte con un allenatore molto preparato. Occhio anche al GabicceGradara e al Marina a cui non manca nulla per stare al vertice".

am. pi.