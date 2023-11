Rossi: "Pulire gli invasi dai detriti per garantire autonomia idrica"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi ha presentato una interrogazione a risposta immediata discussa in Consiglio regionale per conoscere se da parte della Regione e degli altri Enti preposti verranno intraprese le necessarie opere di dragaggio e pulizia degli invasi del Furlo, S. Lazzaro e Tavernelle. "È dall’inizio del mio mandato – sottolinea Rossi – che mi sono impegnato a seguire l’importante questione della pulizia degli invasi siti nel bacino idrografico del Metauro e periodicamente torno sull’argomento. Questo annoso problema che questa Giunta regionale ha ereditato, è frutto di decenni di inerzia amministrativa e di una vergognosa burocrazia che rallenta questo intervento talmente grande e necessario che può essere paragonabile ad una grande opera pubblica. Per questo, non possiamo perdere l’obbiettivo di realizzare ed accelerare le procedure finalizzate alla pulizia di questi invasi che risulta di estrema importanza sia per il contenimento dei fenomeni alluvionali sia per lo stoccaggio di acqua, oltre che per la funzione idroelettrica".

"Pulire i tre invasi – continua Rossi – che sono pieni di fanghi e detriti per la loro metà, garantirebbe un’autonomia idrica fondamentale per tutta la Provincia di Pesaro e Urbino, quantificabile in qualche mese all’anno. Inoltre la pulizia degli stessi è urgente per il contenimento dei fenomeni alluvionali e della sicurezza di questi corsi d’acqua e nel mio intervento ho citato il caso delle esondazioni nella golena del Furlo e in zona Sterpeti". "La risposta dell’Assessore in parte ci rassicura – conclude Rossi – avendoci fornito la data della prossima Conferenza dei Servizi prevista per il 20 novembre che dovrebbe proseguire l’iter procedurale che come lo stesso Assessore in maniera molto trasparente ha riferito, viene frenata anche dall’ingente numero di pareri dei molteplici Enti coinvolti. Anche per questo, ho proposto ancora una volta la necessità di stilare un crono programma ben preciso che possa portare a pianificare ed accelerare l’iter stesso. Personalmente continuerò a seguire in prima persona la vicenda e a collaborare con l’Amministrazione Regionale per arrivare al compimento di questa importante opera".

