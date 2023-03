Rossi si espande, Civici Marche a Urbino

I Civici Marche espandono la propria rete e presentano a Urbino il proprio progetto basato sul civismo, un modo di fare politica "che mira a risolvere problemi, non a parlare di temi". Ieri, il gruppo creato da Giacomo Rossi, consigliere regionale di maggioranza, ha tenuto il primo incontro conoscitivo nella città, in cui ha di recente ottenuto l’adesione del consigliere comunale Lino Mechelli, che spiega: "Se non vogliamo restare senza energia e risorse, bisogna allargarsi. Gli eletti di qualunque fazione si ritirano sempre più verso la costa, causando un’interruzione di contatti: ecco perché ci vogliamo mettere in rete. In Civici Marche si mettono in circolo idee, progetti e collegamenti. Non è più tempo di personalismi, neanche a Urbino, dove Urbino città ideale darà massimo supporto al sindaco per chiudere al meglio la legislatura: vogliamo andare avanti nella collaborazione, sapendo che Rossi è al fianco della città". Rossi stesso ha poi raccontato l’incontro con Mechelli, avvenuto "mentre seguivamo la questione Arcidiocesi.

Civici Marche si sta sviluppando in tutta la regione e ha accolto in questi giorni nuove adesioni. Noi intendiamo la politica come qualcosa che esca dai palazzi e cerchi di risolvere i problemi. La prima urgenza è la sanità: lunedì visioneremo per la prima volta la bozza del Piano sanitario e l’intenzione è difendere i nostri presidi ospedalieri, soprattutto Urbino. Poi c’è la viabilità e, a riguardo della Fano - Grosseto, penso sia fondamentale innanzitutto riprendere a realizzare i lotti. Infine, il sostegno a Erdis, a cui la presidente Maura Magrini ha fatto cambiare marcia. A settembre terremo un congresso, ma stiamo estendendo la nostra rete anche fuori dalle Marche, collaborando con altre realt". All’incontro hanno partecipato anche la stessa Magrini, che ha ringraziato Rossi "per aver sempre risposto, quando ho avuto problemi", e il sindaco, Maurizio Gambini, il quale si augura che "quello di Civici Marche sia un discorso produttivo per la città e per un territorio che ha bisogno di essere cucito".

Infine, Tommaso Gentili, consigliere comunale di Mercatello sul Metauro, spiega che il gruppo "cerca di creare un soggetto regionale già esistente altrove. Perché le Marche non dovrebbero avere un movimento che parte dai territori? Ci siamo inseriti in questo spazio, sottolineando aspetti non localistici, ma interlocali, su cui lavoriamo per creare qualcosa di più grande".

Nicola Petricca