Rossi: "Si sono risolti i disservizi telefonici"

Risolti i disservizi sulle linee telefoniche ed internet che hanno interessato dallo scorso 20 gennaio le zone industriali di Montefelcino e Fossombrone. La vicenda è stata seguita in prima persona dal Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi che commenta: "Sono stato interessato sulla vicenda da alcuni imprenditori della zona industriale di Sterpeti ed a seguito di una riunione con gli stessi ed il sindaco di Montefelcino, ho seguito la vicenda in prima persona cercando di sollecitare gli interventi e facendomi da tramite con Tim s.p.a, imprenditori e Comune. Purtroppo i danni erano veramente importanti ed hanno interessato le zone industriali si di Montefelcino che Fossombrone, limitando molte attività produttive e commercial. Vorrei ringraziare Tim S.p.a. – aggiunge Rossi – per aver fatto tutto il possibile per ripristinare i guasti e per essersi resa disponibile ad aprire un confronto diretto. Ora avvierò un altro confronto tra Tim ed aziende sull’accaduto. Inoltre ci confronteremo sulla possibilità di potenziare le suddette infrastrutture digitali e comunicative di questa zona affinché questi disagi siano sempre di più un ricordo. Questa zona ha un importante valore produttivo che va tutelato".